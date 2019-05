Homens armados invadem casa de show e executam adolescente no João XXIII 

Dois homens armados invadiram uma casa de show e executaram um adolescente de 16 anos no Bairro João XXIII, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (2).

A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência informou que os homens chegaram até o local em um veículo Siena, de cor branca. Eles desceram do carro com as armas em punho e entraram na casa de show em busca do jovem.

Quando avistaram o adolescente, os homens fizeram vários disparos contra ele. Pessoas que estavam na festa se assustaram com os tiros e correram para fora da casa de show, o que gerou tumulto no local.

Os autores do homicídio fugiram no carro logo após o crime. Familiares da vítima estiveram no local, mas não informaram o que poderia ter motivado o homicídio.

A PM não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas na execução. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.