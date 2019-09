Homem trans tem corpo arrastado por rua do Pici após ser amarrado e morto a tiros

Um homem transexual, que se identificava como Yuri Gabriel Castro Farias Praciano, de 20 anos, teve o corpo arrastado pela Rua Álvares Maciel, no Bairro Pici, em Fortaleza, após ser mortp na noite desta sexta-feira (6).

A Polícia identificou o corpo como de Beatriz Castro Farias Praciano, através de um documento pessoal, e repassou a informação para a reportagem, no local do crime. Entretanto, familiares e amigos confirmaram que a vítima se identificava como Yuri Gabriel.

De acordo com a Polícia, o jovem foi encontrado após testemunhas ligarem para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informando que havia uma pessoa amarrada para ser executada em um local conhecido como “Beco Maia”.

Os agentes foram checar a denúncia e acharam o corpo com três tiros na cabeça, nas proximidades do local indicado. Cerca de três suspeitos foram vistos no local do crime.

A Polícia suspeita que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na região.