Homem ferido por tiro de sargento da PM passa por cirurgia no IJF

Um homem identificado como amigo do sargento da Polícia Militar (PM) que matou a esposa, na madrugada desta segunda-feira (4), em Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará, está passando por cirurgia no Instituto José Frota (IJF) desde a manhã desta segunda-feira (4). A intervenção cirúrgica já ultrapassa cinco horas de duração.

Ele deu entrada na unidade hospitalar consciente e orientado. Na chegada, seguiu direto para cirurgia vascular devido a uma lesão na artéria em um dos braço devido ao disparo, que também fraturou o úmero.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 3h40. O sargento estava em uma casa de praia duplex quando, de repente, pegou a arma e efetuou vários disparos contra a mulher e depois em um amigo da família. Em seguida, cometeu suicídio.

A polícia ainda não repassou informações sobre a motivação do crime.