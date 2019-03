Homem é morto a tiros dentro de bar no Bom Jardim 

Um homem foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (26), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Lidengerson Gomes Brito, de 38 anos, estava em um bar na Rua Tenente Francisco Paiva, quando dois homens chegaram a pé e efetuaram vários disparos contra ele.

Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a vítima ainda tentou se esconder, entrando dentro do bar, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos.

Ainda conforme os policiais, Lindergerson morava próximo ao bar e tinha passagem pela polícia. No entanto, os PMs não informaram qual crime ele respondia. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) já está no local.

Os suspeitos do homicídio ainda não foram identificados. A polícia segue fazendo diligência pela região.