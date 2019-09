Um homem foi encontrado morto após um incêndio em um apartamento de um condomínio na Rua Gonçalves Ledo, no Centro de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 6h18 pelo porteiro do prédio que viu a fumaça saindo do apartamento.

As chamas já foram apagadas e uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada ao local.

A pessoa encontrada morta é um homem de 27 anos que morava sozinho no apartamento.