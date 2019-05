Homem é assassinado com vários tiros na cabeça na Praia do Futuro 

Um homem foi assassinado com vários tiros na cabeça, no bairro Praia do Futuro 2, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (24). Quatro suspeitos foram presos pouco tempo depois do crime.

Segundo a equipe da Polícia Militar (PM) que atendeu a ocorrência, a vítima, identificada como José Wedson Victor Filho, 20 anos, ia para casa com a namorada, quando quatro homens armados gritaram por ele. O casal chegou a correr para tentar fugir, mas o homem foi perseguido e executado com vários tiros na cabeça. A mulher conseguiu se esconder e sobreviveu.

Os PMs informaram que José Wedson pertencia a organização criminosa e a morte foi em consequência de disputa entre facções. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).