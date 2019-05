Grávida de 8 meses é esfaqueada por namorado no Crato

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante após esfaquear a namorada grávida de 8 meses na manhã desta segunda-feira (27), em Crato, na Região do Cariri. A tentativa de feminicídio, de acordo com a polícia, ocorreu depois de uma discussão motivada por um aparelho celular.

A vítima recebeu vários golpes de faca. Em depoimento na Delegacia da Mulher, o suspeito disse que não sabia quantos golpes e nem em quais locais ele feriu a vítima.

A jovem foi levada ao Hospital e Maternidade São Francisco de Assis e passou por cirurgia, mas o estado de saúde é estável.

A discussão do casal, conforme o relato do suspeito, começou no domingo (26). O agressor estaria devendo o pagamento do aparelho, o que motivou a briga. “Segundo ele, se ele não desse o dinheiro até esta segunda-feira ela iria mandar matá-lo. Aí ele passou a noite pensando nisso e resolveu acertar as contas”, disse a delegada Camila Brito.

Os policias ainda informaram que a vítima chegou há pouco tempo de Juazeiro do Norte, também no Cariri, com a mãe e um filho de outro relacionamento para morar com o namorado.