Governador reforça que não vai recuar do enfrentamento ao crime organizado

Durante a entrevista no Bom Dia Ceará, o governador Camilo Santana (PT), reforçou o papel do Estado na segurança pública. Ele reforçou que os episódios de ataques criminosos que aconteceram no início deste ano e em setembro foram fruto do enfrentamento do governo contra o crime. "O sistema prisional precisava de intervenção forte, pois lá de dentro, de um escritório do crime, os criminosos tomavam conta, mandavam de lá dentro. Quando se tenta fazer valer a lei os criminosos tentam intimidar o Estado. E nós decidimos não recuar. Fomos para o embate", afirmou garantindo que o Ceará não irá se curvar para o crime.

Para Camilo Santana é precioso fazer cumprir a lei de execução penal. "Nós seremos o modelo do Brasil para os estados. Estamos trabalhando para isso. Contratamos mais de 1.600 agentes prisionais só no nosso governo, estamos ampliando novas unidades, construindo novas. Segurança é desafio", afirmou ressaltando que já foram presos todos os líderes de facção que atuavam no Ceará. "Nunca se prendeu tanto no Estado do Ceará. Temos muitos problemas para resolver, mas estamos no caminho", encerrou.

Tecnologia

Além disso, o governador citou o uso de novas tecnologias para o combate ao crime como o sistema Spia que reúne centenas de câmeras para monitorar e localizar, por exemplo, carros roubados de forma mais ágil. Futuramente o governo deve lançar o sistema Big Data que reunirá todas as informações da área de segurança para ter maior acerto no combate do crime e tentar medidas preventivas.

Em termo de reforço do número de policiais nas ruas, Camilo Santana reforçou que nos últimos 5 anos já foram contratados mais de 10 mil profissionais de segurança e que o Ceará é o primeiro Estado a comprar armas do Exército dos EUA para garantir que cada agente de segurança tenha sua própria arma e com qualidade.