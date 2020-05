Dois homens são detidos suspeitos de organizarem festa com aglomeração em Juazeiro do Norte

Dois homens foram detidos suspeitos de organizarem uma festa com cerca de 60 pessoas, em Juazeiro do Norte, na noite deste sábado (23). Após encerrar o evento, a Polícia Militar encaminhou os homens à Delegacia Regional da cidade. 7 adolescentes que estavam na aglomeração também foram conduzidos, por consumo de bebida alcoólica.

O decreto de isolamento social está em vigência em todo o Ceará, pelo menos até o dia 31 de maio.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram até o local do evento após receberem denúncias da aglomeração em uma casa no Bairro Betolândia, onde ocorria a festa. Bebidas alcoólicas foram encontradas no local.

Os suspeitos, José Fábio dos Santos, de 24 anos, e Pedro Alexandre Rafael, de 41, foram autuados em flagrante por descumprimento ao Decreto Estadual N° 33.519, que determina o isolamento social, e também pelo artigo 243 do Estatuto da Criança, por fornecer bebida alcoólica para adolescentes.

Após prestarem depoimento, José e Fábio foram liberados e colocados a disposição da Justiça. Eles não tinham passagens pela polícia.