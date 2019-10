Ceará tem primeira madrugada sem incêndios criminosos na 2ª onda de ataques de 2019, segundo SSPDS

Caminhões, ônibus e concessionárias foram alguns dos alvos da facção Foto: Camila Lima

A Secretaria da Segurança Pública não registrou ataques criminosos entre 0h e 6h desta terça-feira (1º). A informação é do secretário de segurança pública, André Costa. Com isso, o Estado teve a sua primeira madrugada sem ataques desde o último dia 20 de setembro. Ao todo, foram registrados 113 ataques de uma facção criminosa em 28 cidades do Ceará.

Os últimos quatro ataques aconteceram na madrugada e noite de segunda-feira (30). O primeiro alvo foi um caminhão no bairro Passaré, em Fortaleza. De acordo com moradores, criminosos atiraram garrafas com gasolina contra o caminhão. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas antes de o fogo atingir parte da fiação elétrica.

Ainda na noite de segunda-feira, uma tentativa de incêndio ocorreu contra uma motocicleta, que estava estacionada na Rua Vila Lobos, no Bairro Itaoca. Testemunhas afirmaram para o Sistema Verdes Mares que um homem derrubou o veículo e em seguida jogou combustível. No entanto, não houve o incêndio.

O terceiro registro foi um incêndio na vegetação na Avenida Ministro José Américo, no Bairro Cambeba. O Sistema Verdes Mares apurou com moradores que dois homens jogaram coquetel molotov na vegetação. As chamas aconteceram próximo a um posto de combustível. O fogo foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

E a última ocorrência de segunda-feira foi um incêndio em um caminhão, na Comunidade Rosalina, no Bairro Itaperi. Moradores afirmaram que um homem começou o incêndio com coquetel molotov. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram até o local e controlaram as chamas. Nos três casos não há informações de prisões.

De acordo com André Costa a organização criminosa responsáveis peloa ataques, aos poucos, está se desarticulando. Ele ressaltou o trabalho da polícia e a ajuda da população por meio das denúncias.

“Esses grupos estão se desarticulando e a população vem participando muito com denúncias. Isso tem resultado em várias prisões e vimos nesta redução já na madrugada onde tem concentrado um número maior de ocorrências. Nesta última madrugada não ocorreu nada. Mas, a gente continua em alerta. Não vamos reduzir a intensidade das ações de segurança. Com a Polícia Militar nas ruas sempre presente com mais de 300 equipes por dia somente para intensificar as ações, nas ruas, como também as operações da Polícia Civil”, afirmou o secretário de segurança, André Costa.

Transferência de presos

André Costa ainda lembrou que mais de 500 transferências de presos foram realizadas dentro do sistema do Estado e que presos considerados chefes das facções e mandantes dos ataques serão transferidos em breve para fora do Ceará.

“Aqui dentro do nosso sistema nós fizemos mais de 500 transferências isso causa uma desarticulação também interna entre eles. Nós estamos fazendo transferência para fora do estado para o regime federal. Daquelas pessoas que tem grau maior de comandamento dentro desse grupo criminoso. Temos também aqui alguns isolados. Confirmadas já são duas pessoas transferidas. E temos mais creio que nove já com decisões favoráveis estamos aguardando a manifestação do Departamento Penitenciário Nacional em relação a oferta de vagas, mas no total em torno de 13 pessoas já bem adiantados entre os dois transferidos”.