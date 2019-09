Casal com 53 kg de cocaína é preso ao tentar embarcar para Portugal

Um homem e uma mulher, de 32 e 23 anos respectivamente, foram presos ao tentar embarcar com 53 kg de cocaína em um voo com destino a Portugal na noite deste domingo (22), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.

Segundo informações da Polícia Federal (PF) no Ceará, a droga foi encontrada entre lençóis na mala do casal. Eles foram encaminhados para a sede da Superintendência Regional da PF para prestar esclarecimentos à Justiça Federal.

A prisão faz parte da Operação Caravelas, um trabalho conjunto entre a Polícia Federal brasileira e a Polícia Judiciária de Portugal. Essa é a segunda apreensão de drogas em menos de duas semanas no aeroporto Pinto Martins.

Na quarta-feira (18), uma estrangeira, natural de Cabo Verde foi presa tentando transportar 1,8 quilos de cocaína.