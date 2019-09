Cabo verdiana é presa ao desembarcar com cocaína líquida no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal do Ceará prendeu, em flagrante, uma mulher de 28 anos, natural de Cabo Verde, na África, após desembarcar com cocaína líquida no Aeroporto de Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (18). A prisão contou com apoio da Polícia Judiciária de Portugal.

A droga pesava mais de 1,8 quilos e foi encontrada dentro da bagagem da mulher, em um saco de vinho e envolta em papel alumínio.

A ação conjunta faz parte da Operação Caravelas que tem por objetivo a cooperação internacional das polícias Federal do Brasil e Judiciária de Portugal ao tráfico internacional de drogas.

Segundo a Polícia Federal, a estrangeira teria saído de São Paulo e desembarcado em Fortaleza, quando foi presa. A PF disse ainda que a cabo verdiana estava com passagem comprada para voltar ao país de origem no próximo dia 21.

Após o flagrante, a mulher, cuja identidade não foi revelada, foi encaminhada para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, onde está presa. Ela foi autuada por tráfico internacional de drogas.