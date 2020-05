Boxes do Beco da Poeira são arrombados e mercadorias são roubadas no Centro

Boxes do Centro Municipal de Pequenos Negócios Beco da Poeira foram arrombados e as mercadorias que estavam guardadas foram roubadas na madrugada desta quinta-feira (21), na Avenida do Imperador, no Centro de Fortaleza.

O centro comercial popular está fechado desde o dia 20 de março, por causa do decreto de isolamento social do Governo do Estado, que visa conter o avanço da Covid-19. Camilo Santana prorrogou a decisão, que proíbe o funcionamento do comércio de outros setores, até o dia 31 maio.

Para ter acesso ao local, os suspeitos danificaram um portão da parte de trás do prédio, na rua Princesa Isabel, que passou por reparos na tarde desta quinta.

Os permissionários do Beco da Poeira foram informados do caso e compareceram ao centro comercial para recolher as mercadorias que não foram levadas.

A Polícia Civil informa que está apurando a ocorrência.