Adolescente é morta a tiros na frente da filha de 2 anos em praça de Caucaia

O passeio de uma adolescente com a filha de dois anos terminou em tragédia após a jovem ser morta a tiros na frente da criança em uma praça no Bairro Picuí, em Caucaia, na noite desta quarta-feira (11).

A vítima, de 17 anos, estava empurrando o carrinho da filha na Rua Pedro Alves de Menezes quando um veículo parou no local e um suspeito atirou contra ela, conforme a Polícia Militar. No momento do crime, a praça estava cheia e várias crianças brincavam no local.

A adolescente ficou caída ao lado do carrinho da filha. A criança não ficou ferida.

De acordo com a polícia, já existe um suspeito. Mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar as investigações.