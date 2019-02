Acusados de torturar e matar três mulheres são condenados a mais de 335 anos de prisão

Os cinco acusados de torturar e matar três mulheres numa área de mangue do Bairro Vila Velha, há cerca de um ano, foram condenados a penas que somam 335 anos e 6 meses de prisão, a serem cumpridos em regime fechado. A decisão foi proferida na madrugada desta quinta-feira (28), por volta de 1h30min, pelo juiz Victor Nunes Barroso, titular da 3ª Vara do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. O julgamento teve início na manhã de quarta-feira (27). As informações foram confirmadas pela assessoria do Tribunal de Justiça do Ceará .

O réu Francisco Robson de Souza Gomes, que está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi condenado a 85 anos e 6 meses de prisão. O acusado foi julgado por videoconferência. Já Bruno Araújo de Oliveira, Jeilson Lopes Pires, Rogério Araújo de Freitas e Júlio César Clemente da Silva foram sentenciados respectivamente a 78 anos e 6 meses; 85 anos; 78 anos; e 8 anos e 6 meses, todos inicialmente em regime fechado. O julgamento teve a defesa de Sulamita Teixeira e a acusação da promotora Joseana França.

Os cinco homens planejaram e executaram as mortes de Nara Aline Mota, 23, Darcyelle Ancelmo de Alencar, 31 e Ingrid Teixeira Ferreira, 22. O crime foi filmado e divulgado em redes sociais. Os assassinatos aconteceram em março de 2018 e os corpos das vítimas só foram encontrados 6 dias depois, enterrados em um buraco próximo do local das mortes, no Bairro Vila Velha.

Julgamento do Tribunal do Júri foi realizado no Fórum Clóvis Beviláqua

Os réus foram julgados por três homicídios triplamente qualificados (por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), destruição e ocultação dos cadáveres, participação em organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tortura. O crime teria sido motivado pela rivalidade entre facções criminosas.

Segundo Joseana França, o réu Francisco Robson, conhecido como 'Mitol', deu a ordem a seu braço direito, Jeilson Lopes Pires, o 'Jê'. A morte de Nara deveria seguir o modelo do grupo 'Estado Islâmico', internacionalmente conhecido pelo extremismo. A cena do cumprimento foi amplamente compartilhada e, ainda hoje, permanece como prova da barbárie que se tornou a briga de facções pelo domínio de territórios.