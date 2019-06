Paulo Cesar Norões: Política na festa da fé em Barbalha

Na Missa da Bênção da Bandeira de Santo Antonio, em Barbalha, não faltou povão e também sobrou político. De todas as vertentes. A fila era puxada pelo governador Camilo Santana (PT), que tem berço político na cidade. Quatro deputados federais: José Guimarães (PT), Idilvan Alencar (PDT), Pedro Bezerra (PTB) e Roberto Pessoa (PSDB). O tucano, aliás, formava na ala oposicionista, que tinha o prefeito Argemiro Sampaio e o ex-prefeito e ex-deputado Rommel Feijó. Coincidência, ou não, o governador e seus correligionários sentaram-se à esquerda e os tucanos à direita.

Agora vice

Roberto Pessoa aproveitou a tradicional Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha, para comemorar sua eleição como vice-presidente da Direção Nacional do PSDB. Foi ciceroneado pelo prefeito Argemiro Sampaio, seu correligionário.

Em defesa do Nordeste

Quarta-feira, 14h, na sala das comissões da Câmara Federal, vai ser instalada a Frente Parlamentar de Apoio ao Dnocs, Banco do Nordeste, Sudene, Codevasf e Chesf. A comissão foi criada com o apoio de 209 parlamentares. Quem vai presidir a Comissão é o deputado Roberto Pessoa (PSDB). A primeira pauta será a entrega da demanda parlamentar de cada órgão. Toda a bancada nordestina está engajada. Segundo o presidente Roberto Pessoa, vai ser feito um trabalho junto às bancadas do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo para que elas também se engajem. Toda quarta-feira haverá um café da manhã para discutir o assunto.

Por uma boa causa

Ausência notada na festa de Barbalha, do ex-senador Eunício Oliveira, que sempre prestigiou o evento. A falta, no entanto, foi justificada. Ele permaneceu em Brasília para acompanhar o nascimento do seu primeiro neto homem. Entretanto, seu fiel escudeiro Gaudêncio Lucena, que é de Barbalha, estava lá.

Joice em Fortaleza

A deputada federal Joice Hasselmann estará, no próximo sábado (8), em Fortaleza. Fará palestra e participará de debate sobre a reforma da Previdência, no Coco Bambu por Toca. Joice é deputada federal por São Paulo, do partido do presidente Bolsonaro e líder do Governo no Congresso Nacional.