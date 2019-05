Paulo César Norões: Assembleia quer incentivar cidadania

Muito boa a iniciativa da Assembleia Legislativa de encetar campanha para incentivar o exercício da cidadania no nosso Estado. O "Ideia Certa" terá um calendário anual de ações para informar à população sobre direitos e deveres e conscientizar sobre assuntos como saúde, educação e meio ambiente. O primeiro tema da campanha é segurança no trânsito, em alusão ao Maio Amarelo, movimento internacional para redução de acidentes. O próprio presidente da Assembleia, José Sarto, será o fiador da campanha. Ele, porém, deixa claro que dividirá a responsabilidade com seus pares. O "Ideia Certa" será construído coletivamente por todos os deputados, observando temas em evidência e em sintonia com as demandas da sociedade. "Com isso, o parlamento terá uma programação de debates sobre assuntos relevantes para a sociedade e mais subsídios para promover audiências públicas, solenidades, seminários e diversas outras ações", justifica Sarto.

Na cola

Pode ser só coincidência, mas também pode não ser. É cada vez mais constante a presença do deputado José Sarto Nogueira nos eventos públicos da Prefeitura de Fortaleza. Ontem mesmo, lá estava o presidente da Assembleia Legislativa ao lado de Roberto Cláudio, quando o prefeito assinou a ordem de serviço para a construção do primeiro parque voltado para o lazer e bem-estar dos idosos do Nordeste, o Parque da Longevidade. Embora ele reiteradamente venha negando intenção de se candidatar, o nome de Sarto é sempre lembrado nas rodas políticas como possível sucessor de RC.

Prestígio conservado

Eunício Oliveira perdeu o mandato, mas preserva o prestígio político. Até hoje, estão mantidos nos cargos federais no Estado seus aliados, indicados ainda no Governo Temer. No Governo Camilo, além do secretário do Esporte e do titular da Controladoria e Ouvidoria Geral (CGE), Eunício vê assumir cargo de assessor especial da Casa Civil um aliado bem próximo, Bruno Sarmento, que vai atuar na área de planejamento e gestão da pasta comandada pelo braço direito do governador, Élcio Batista.

Tudo em casa

Caberá ao próprio governador Camilo Santana entregar a Medalha Ivens Dias Branco ao empresário Beto Studart, na noite desta quinta-feira, no Palácio da Abolição. A interação produtiva entre o governador e o presidente da Fiec nos últimos cinco anos, que fez andar projetos de desenvolvimento tocados em parceria pelo Estado e o setor produtivo, abriu caminho também para o florescimento de uma fraterna amizade entre os dois. Daí que o ato solene de logo mais pode ser catalogado também como uma reunião de amigos.

Governança metropolitana

"O Desafio do Pacto Interfederativo: a Gestão da Governança Metropolitana" é o tema da palestra do deputado Salmito Filho (PDT), neste sábado à tarde, no Encontro Regional do Campo de Públicas Nordeste (Erecap), que será realizado no auditório do Centro de Tecnologia da UFC. Salmito é um entusiasta da matéria. No início do ano, promoveu seminário na Assembleia, para buscar sugestões para otimização da aplicação dos recursos públicos com planejamento regionalizado.