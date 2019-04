Vereador quer criar o dia do YouTuber em Fortaleza

O vereador Adail Junior (PDT) protocolou um projeto de lei que cria o dia do Youtuber no município de Fortaleza. Em caso de aprovação, a comemoração seria fixada no dia 5 de janeiro.

De acordo com o parlamentar, o projeto tem o objetivo de "valorizar e reconhecer o youtuber, que é um profissional muito presente hoje em diversos sítios da internet, com o compartilhamento de conteúdo advindo do site You Tube".

A matéria está na pauta da Câmara Municipal de Fortaleza para ser discutida na sessão desta quinta-feira (25). Antes de ser votada em plenário, deve passar pelas comissões legislativas.