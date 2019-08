Previdência: Veja como votaram os deputados cearenses no 2º turno da reforma

A maioria da bancada cearense votou a favor do texto-base da reforma da Previdência, no início da madrugada de hoje, na votação em segundo turno, no plenário da Câmara. Foram 11 deputados cearenses favoráveis. Já 10 votaram contra. O deputado José Guimarães (PT), que tinha votado contra na primeira votação no mês passado, não compareceu à sessão. Ele não esteve em Brasília, segundo a assessoria, e está com um atestado médico. No primeiro turno, votado no mês passado, a bancada rachou com o placar de 11 a favor e 11 contra, sem registro de ausência.

Confira como votou a bancada cearense na Câmara.

>Câmara aprova texto principal da reforma em segundo turno

A favor

AJ Albuquerque (PP)

Aníbal Gomes (DEM)

Domingos Neto (PSD)

Dr. Jaziel (PL)

Genecias Noronha (SD)

Heitor Freire (PSL)

Junior Mano (PL)

Moses Rodrigues (MDB)

Pedro Bezerra (PTB)

Roberto Pessoa (PSDB)

Vaidon Oliveira (Pros)

Contra

André Figueiredo (PDT)

Capitão Wagner (Pros)

Célio Studart (PV)

Denis Bezerra (PSB)

Eduardo Bismarck (PDT)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Robério Monteiro (PDT)

Ausente

José Guimarães (PT)