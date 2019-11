Mutirão do TRE-CE tem desinformação, eleitor passando mal e muita reclamação

O sétimo dia do mutirão de cadastramento biométrico realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) no Centro de Eventos do Ceará, neste domingo (17), foi mais uma vez marcado por uma fila quilométricas de eleitores e muita desinfomação de quem estava no local. Algumas pessoas também passaram mal depois de passar horas debaixo do sol. O órgão distribuiu três mil fichas para tentar evitar os transtornos ocorridos no dia anterior, mas o número de atendimentos deve ser maior.

De acordo com o TRE, cerca de 30 mil pessoas já foram atendidas na primeira semana de mutirão. No sábado (16), mais de 7 mil pessoas fizeram a biometria. A perspectiva do TRE é que o número aumente até o dia 29 de novembro, o último dia do mutirão. Neste domingo, os atendimentos iniciaram às 8h e devem se estender até o meio-dia.

Apesar dos avisos de que o TRE iria distribuir senhas e de que o número de atendidos iria para além dos três mil, como foi no sábado, muitos eleitores desinformados protestaram, achando que não poderiam entrar na área do Centro de Eventos destinada ao mutirão.

Quem passou mal com o calor após passar diversas horas sob o sol contou com o apoio de outroas pessoas. Outros eleitores também reclamam sobre a ausência de banheiros públicos e de água.

A auxiliar-financeira Andrea Melo diz que a fila já era gigante ainda na madrugada. "Eu cheguei às 4h40 da manhã, a fila já estava bem extensa, praticamente dando a volta toda. Por volta de 6h30, começaram a entregar senhas no portão de entrada e, desde que a gente chegou, a gente está aqui aguardando para passar na triagem lá dentro", relata. "Teve pessoas que são prioridades que passaram mal na fila por causa do sol. Faltou um pouco de organização e um pouco mais de agilidade", reclama.

Fila na madrugada

As primeiras pessoas que foram atendidas neste domingo chegaram ao local ainda na noite de sábado (16), por volta das 20h, e ficaram nas calçadas do Centro de Eventos do Ceará durante toda a madrugada.Antes mesmo das 8h, não havia mais fichas a serem distribuídas. Segundo alguns eleitores, houve quem oferecesse a sua por R$ 200,00.

Cadastro biométrico

Os eleitores que precisam fazer o título pela primeira vez ou transferir o documento devem aguardar o final do prazo da biometria, para pegar menos fila, já que a data-limite para essas operações é 6 de maio de 2020.

Caso o cadastro não seja feito no prazo, o título será cancelado e o eleitor ficará impedido de votar, candidatar-se, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, tomar posse em cargo público, emitir passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, receber salários (se for servidor público) e contrair empréstimos em bancos oficiais.