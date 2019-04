MBL realiza Congresso no Ceará de olho nas eleições municipais de 2020

De olho nas eleições municipais do próximo ano, o Movimento Brasil Livre (MBL) realiza neste sábado (30), no Marina Park Hotel, em Fortaleza, seu Primeiro Congresso Estadual no Ceará, com as presenças dos principais coordenadores do grupo.

Os membros da organização discursaram, principalmente, sobre o fortalecimento do pensamento de direita e fizeram críticas à esquerda no Brasil. Eles também lembraram que o Ceará, assim como todo o Nordeste, na disputa eleitoral do ano passado, elegeu governadores de esquerda, a maioria filiada ao Partido dos Trabalhadores.

O Movimento possui apenas cinco vereadores em todo o Brasil, e para o próximo ano pretende eleger ao menos um parlamentar por Capital. O secretário nacional de segurança General Theophilo, o senador Eduardo Girão (PODE) e o deputado federal Capitão Wagner (PROS) também participaram do evento.

O deputado federal e membro fundador do MBL, Kim Kataguiri, em seu pronunciamento, destacou a importância da aprovação da Reforma da Previdência para melhoria da economia do País. “O rombo da Previdência é o maior problema do Brasil hoje. A prioridade número zero é previdência e qualquer ruído feito por parlamentar ou pelo presidente é ruim para o Brasil”, apontou.

O Congresso teve início por volta das 10 horas, e a mesa de abertura contou com as participações do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), Carmelo Neto (coordenador do MBL Ceará), do vereador Fernando Holiday (DEM-SP), do deputado estadual Arthur do Val (DEM-SP) e Renan Santos.