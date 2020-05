Liberação de vídeo de reunião ministerial repercute entre políticos brasileiros

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, autorizar a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, políticos e pessoas públicas do País se manifestaram sobre o assunto.



As falas da reunião foram denunciadas pelo ex-ministro Sergio Moro ao sair do gGverno, que afirmou que o presidente Bolsonaro havia tentado interferir politicamente na Polícia Federal.

O governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB) disse que o vídeo "revela um repertório inacreditável de crimes".

Na forma e no conteúdo, a tal reunião ministerial revela um repertório inacreditável de crimes, quebras de decoro e infrações administrativas. Além de uma imensa desmoralização e perda de legitimidade desse tipo de gente no comando da nossa Nação. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 22, 2020

Carla Zambelli (PSL), deputada federal pelo estado de São Paulo, também citada no depoimento de Moro, indagou se o presidente estaria errado ao defender o armamento da população na reunião.

“É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Povo armado jamais será escravizado.” - Presidente @JairBolsonaro.



E tá errado? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 22, 2020

Randolfe Rodrigues (Rede), senador do Amapá, questionou a reunião em plena pandemia sem nenhum plano de ações. "O Brasil está sem Presidente, e não vai aguentar o pós-pandemia", afirmou.

Como acontece uma reunião dessas no meio de uma pandemia e ninguém fala sobre um plano de ação p/ enfrentá-la? O Brasil está sem presidente, e não vai aguentar o pós-pandemia. Bolsonaro tem que ser afastados pelos seus crimes e p/ o bem da nação! #ImpeachmentDeBolsonaro — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) May 22, 2020

O senador da República pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato (Rede), criticou a nota do general Heleno e se referiu à Bolsonaro como "viúvo da ditadura".