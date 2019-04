Deputado pede árbitro de vídeo para resolver impasse durante sessão da Assembleia

O deputado estadual Agenor Neto (MDB) apelou, em tom de ironia, ao árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) na discussão desta quinta-feira (11), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE). Ele estava em meio a uma discussão com os colegas, em plenário, se continuaria ou não o debate sobre um requerimento dele pedindo esclarecimento à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) sobre os consórcios de Saúde no Interior.

O texto teve discussão iniciada na última quinta-feira, dia 4, mas foi dada por encerrada por falta de quórum, ou seja, ausência do número mínimo de deputados em plenário. Agenor defende a tese de que a discussão não havia sido encerrada na sessão anterior e, por isso, tentava retomá-la.

O presidente da Casa, José Sarto (PDT), discordou, argumentando que, regimentalmente, a verificação de quórum só pode ser feita quando a discussão é encerrada. Portanto, se ela aconteceu, é porque a discussão havia se encerrado.

Foi o momento em que, para tentar provar que a discussão não havia chegado ao fim na sessão da semana passada, o parlamentar Agenor Neto pedia a gravação da sessão, feita pela TV institucional da Assembleia, diante das dúvidas.

"Vou pedir igual a um juiz, então. Eles agora só não fazem assim (desenha um quadrado no ar com os indicadores, simbolizando o VAR)? Então, peço ao senhor que pegue o vídeo da última quinta-feira na televisão", diz o deputado, ainda desenhando quadrados no ar com os indicadores, o que acabou arrancando algumas risadas do presidente da Casa.

O árbitro de vídeo, obviamente, não foi acionado. A matéria foi rejeitada em plenário.

VAR

O VAR começou a ganhar popularidade com a Copa do Mundo do ano passado, na Rússia, mas já começava a ser introduzido no Brasil no ano anterior. Desde então, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e estaduais como os campeonatos Carioca, Paulista, Pernambucano e Gaúcho, entre outros, já utilizaram o recurso. O Cearense não conta com o VAR, que deve estar presente em todos os jogos do Campeonato Brasileiro deste ano, o que é depois de algumas das principais ligas nacionais do mundo, como a La Liga espanhola, a Série A italiana e a Bundersliga alemã, mas antes da Premier League inglesa.

Veja o vídeo, com imagens da TV Assembleia