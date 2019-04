Cearense coordena Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste, Sudene, Dnocs, Codevasf e Chesf

O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste, Sudene, Dnocs, Codevasf e Chesf na Câmara Federal, o deputado Roberto Pessoa (PR), afirmou que o colegiado trabalhará para fortalecer todos esses órgãos que têm atuação na região. Ele realizará duas reuniões com essas instituições, uma em Brasília e outra em Fortaleza, para que elas apresentem agendas de intenções para os próximos anos.

Pessoa participa, nesta terça-feira (16/04), de reuniões do ParlaNordeste com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para discutir o fortalecimento do Banco do Nordeste (BNB). O parlamentar reconheceu o empenho dos deputados estaduais na luta em defesa do órgão, destacando que haverá articulação com os parlamentares da Câmara para que a instituição se fortaleça cada vez mais.

A Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste, Sudene, Dnocs, Codevasf e Chesf será instalada após a Semana Santa e terá como meta principal fortalecer os órgãos que atuam na região.

“Esse é um fórum permanente para defender esses órgãos. Vamos chamar todos os membros desses órgãos para que eles possam apresentar projetos de sua autoria ao Congresso Nacional. Vou convidar dirigentes, ex dirigentes, associação de funcionários”, disse o coordenador.

Segundo ele, além do encontro que acontecerá em Brasília, ele quer fazer uma reunião no Banco do Nordeste do Brasil para tratar do mesmo tema no Ceará.

“A agenda desses órgãos irá se fundir com as nossas. Eu quero, por exemplo, que o Dnocs seja o coordenador da Transposição do São Francisco no que diz respeito à área do semiárido. Ele também tem que ser o comandante da outorga das águas, porque hoje são os estados que fazem a outorga”.

De acordo com ele, a taxa que é cobrada para as outorgas pelos estados poderia, por exemplo, ser utilizada para se criar um fundo do Dnocs e da Codevasf. “As barragens do Dnocs não têm manutenção porque não existe dinheiro. E isso seria importante para o fundo, para manutenção das barragens”.

Na terça-feira, Roberto Pessoa participará de reunião com os presidentes da Câmara Federal e Senado, junto com deputados estaduais, para discutir pautas relacionadas ao BNB. Roberto Pessoa destacou a importância da mobilização dos membros da Assembleia Legislativa, destacando a necessidade de diálogo com os federais, que são os responsáveis pela aprovação das leis.

Reestruturação

Segundo ele, os deputados membros da Frente são contrários a qualquer tentativa de privatização da Chesf. Segundo ele, órgãos como o Banco do Nordeste precisam ser mantidos. No caso do Dnocs, o parlamentar defende a reestruturação do órgão, que há anos vem sendo sucateado.

"O Dnocs está em 10 estados do País. Tem que fazer o concurso para que os concursados recebam a cultura de um órgão secular. No mundo, ninguém entende mais de psicultura do que o Dnocs. O Dnocs realizou a construção de barragens importantes, como a do Castanhão, Orós Banabuiú”.

“Estou muito confiante. Toda mudança de governo o Nordeste não avança porque vamos atrás do prejuízo. É como se fosse o bode colocado na sala. Eles lançam negócio para tirar nossa energia, em vez de procurar desenvolver, e mantém o que eles têm”.

Cearenses na Frente Parlamentar em Defesa do Banco do Nordeste, Sudene, Dnocs, Codevasf e Chesf

Coordenador - Roberto Pessoa (PSDB)

Membros: AJ Albuquerque (PP), André Figueiredo (PDT), Capitão Wagner (PROS), Célio Studart (PV), Denis Bezerra (PSB), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD), Heitor Freire (PSL), Idilvan Alencar (PDT), José Guimarães (PT), Júnior Mano (PR), Leônidas Cristino (PDT), Mauro Filho (PDT), Moses Rodrigues (MDB), Pedro Bezerra (PTB), Vaidon Oliveira (PROS)