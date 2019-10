Bolsonaro cancela duas indicações para a Anac logo após enviá-las ao Senado

O presidente Jair Bolsonaro desistiu de indicar os nomes de Gustavo Afonso Sabóia Vieira e de Thiago Costa Monteiro Caldeira para a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em mensagens publicadas em edição extra desta quinta-feira, 3, do Diário Oficial da União (DOU), o presidente pede ao Senado Federal que retire de tramitação as duas indicações, que haviam sido formalizadas nesta semana. O nome de Gustavo Vieira tinha sido enviado aos parlamentares na quarta-feira e o de Thiago Caldeira, na quinta pela manhã.

Também nesta quinta, o Planalto submeteu o nome de Ricardo Bisinotto Catanant ao Senado para apreciação. Ele foi indicado para a vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Fenelon Júnior na diretoria da agência - a mesma vaga que inicialmente seria ocupada por Gustavo Vieira, que teve a indicação cancelada. Já Thiago Caldeira tinha sido indicado para a vaga aberta com a renúncia de Hélio Paes de Barros Júnior. As mensagens divulgadas no Diário Oficial não informam o motivo do cancelamento das indicações.