Assembleia deve lançar competição de português e criar festival de música no segundo semestre

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), deve lançar no segundo semestre deste ano um pacote de programas culturais, que inclui uma competição de português e um festival de música no Ceará. A afirmação foi dada em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta terça-feira (9).

Segundo Sarto, a ideia é montar uma programação cultural semanal. Nas quartas-feiras, por exemplo, ter um festival de talentos. Ele quer criar, ainda, um festival de música, um concurso literário e outro de português. O Chefe do Legislativo cearense disse que a Assembleia já assinou um termo de cooperação com a Secretaria de Educação (Seduc) para essa competição da Língua Portuguesa.

É um programa chamado "Ao Pé da Letra", que tem como alvo o aluno da escola pública do Ensino Médio. A gente tá fazendo eliminatórias em todas as escolas e vamos fazer um programa de auditório na Assembleia, levando as caravanas dos municípios que forem classificados. A escola que for vencedora vamos premiar com um computador, tablet e curso de idioma, e pegar carona no (programa do) Governo do Estado e oferecer curso de intercâmbio no exterior"