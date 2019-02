‘Toda noite ela fica esperando ele voltar’, escreve viúva de Boechat sobre cadelinha da família

Uma imagem 'cortou o coração' dos internautas na noite desta quinta-feira (21). Em uma postagem no Instagram, Veruska Seibel, viúva do jornalista Ricardo Boechat, morto em um acidente de helicóptero no último dia 11, mostrou a cadelinha da família sentada na escada da casa do casal. Na legenda da foto, 'Doce Veruska' falou que "toda noite ela fica no alto da escada esperando ele voltar da Band.😢". Logo, seguidores comentaram o post com mensagens de solidariedade, força e fé. "Amigos fiéis que sentem a falta", disse um seguidor. "É um amor né..... são anjos", disse outra.

Até a publicação desta matéria, o post tinha mais de 65 mil curtidas. Na rede social de Veruska não faltam fotos de Boechat ao lado da cadelinha.