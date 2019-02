Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero

O jornalista Ricardo Boechat morreu na queda de um helicóptero por volta de meio-dia nesta segunda-feira (11) no Rodoanel em São Paulo. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado.

O helicóptero que transportava Boechat caiu no quilômetro 7 da rodovia Anhanguera, em um trecho próximo a chegada a São Paulo. Na aeronave estavam apenas o piloto e o jornalista, ambos morreram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela rodovia, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. O motorista do caminhão sofreu escoriações e foi atendido no local do acidente.

Motorista do caminhão, identificado como João Tomanchek, trabalhava para uma transportadora de Caxias do Sul (RS) Reprodução/Twitter

O corpos de duas vítimas já localizados, segundo os bombeiros, estavam na aeronave, que explodiu após o choque. Os bombeiros informaram que 11 viaturas foram deslocadas para o local no atendimento à ocorrência. Ainda não informações sobre as causas da queda do helicóptero.

Segundo informações da rádio BandNews, Ricardo Boechat retornava de Campinas, cidade do interior paulista, onde cumpriu compromissos profissionais na manhã desta segunda-feira (11).

História

Ricardo Eugênio Boechat já atuou nos principais periódicos do País, como “O Globo”, “O Dia”, “O Estado de S. Paulo” e “Jornal do Brasil”. Era apresentador do Jornal da Band e da rádio BandNews FM. O jornalista ganhou três prêmios Esso, o mais importante do jornalismo brasileiro, e é o maior ganhador da história do Prêmio Comunique-se, sendo o único a vencer em três categorias distintas (Âncora de Rádio, Colunista de Notícia e Âncora de TV).

Também foi eleito o jornalista mais admirado na pesquisa do site Jornalistas&Cia em 2014, que elencou os 100 principais profissionais do mercado. Boechat tem uma coluna semanal na revista Isto É.