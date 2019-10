Tire suas dúvidas sobre datas e horários do Enem 2019

A edição 2019 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a primeira realizada pelo governo Bolsonaro será nos dias 3 e 10 de novembro em 1.927 municípios brasileiros. O custo total estimado é de R$ 537,6 milhões. A edição deste ano recebeu 5,1 milhões de inscritos. Desse total, 2,1 milhões pagaram taxa de inscrição, que gerou uma arrecadação de R$ 179 milhões.

Data das provas:

- 3.nov. linguagens, ciências humanas e redação;

- 10.nov. ciências da natureza e matemática.

Horários:

- 12h - abertura dos portões;

- 13h - fechamento dos portões.

Aplicativo do Enem

O Inep colocou à disposição dos estudantes o aplicativo Enem. O recurso gratuito pode ser encontrado na App Store ou na Play Store. A ferramenta oferece o cronograma completo ao candidato, que inclui os principais avisos, o horário e local da prova, cartão de confirmação da inscrição. Dúvidas e perguntas mais frequentes sobre o exame também estão na plataforma.

No cartão da confirmação é possível conferir o número da sala onde o candidato fará a prova e qual a sua opção de língua estrangeira. O gabarito e o resultado final do exame também poderão ser consultados no aplicativo.

Antes da prova

- Organize seu tempo: Mantenha a rotina de estudos nas semanas que antecedem o exame, mas não acelere demais;

- Refaça exercícios: faça exercícios de provas anteriores. Os simulados são o melhor jeito de aprender a administrar o tempo de resolução de problemas;

- Escreva: treinar redação também é fundamental para a prova. É muito comum escutar que a redação é metade da nota do Enem, e é verdade;

- Rotina saudável: é importante conciliar o ritmo de estudos com rotinas de lazer. Isso promove bem-estar e descanso. Também é essencial ingerir alimentos mais saudáveis.

Véspera da prova

- Mantenha o ritmo: evite alimentos pesados e prefira práticas mais saudáveis. O ideal é não mudar hábitos neste dia;

- Relaxe: no dia anterior à prova é fundamental descansar. Dê uma trégua nos estudos e tenha uma boa noite de sono.

Dia da prova

- Organize os documentos: para acessar o local da prova é preciso apresentar um documento de identificação original, oficial e com foto, tais como a cédula de identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou dispensa de incorporação, passaporte, carteira nacional de habilitação ou identidade funcional. Cópias e documentos digitais não são aceitos.

O que levar

- Documento de identificação;

- Caneta esferográfica preta e fabricada em material transparente;

- Aconselhável levar o cartão de confirmação da inscrição.

Cuidados

- Na edição de 2019 todos os lanches serão revistados no dia da prova;

- Caso o aparelho eletrônico do candidato emita algum tipo de som durante o exame, ele será eliminado automaticamente. Desligue os alarmes do seu aparelho para não correr riscos;

- Chegue com antecedência. Os portões serão fechados pontualmente às 13h e ninguém poderá entrar após esse horário.