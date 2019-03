Temer é apontado como chefe de organização criminosa pela Lava Jato

A prisão do ex-presidente Michel Temer, nesta quinta-feira (21), tem como base a delação do doleiro Lúcio Funaro. Temer foi preso pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. A ordem de prisão é do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal. O ex-presidente está em São Paulo e deve ser levado para a capital fluminense.

De acordo com informações do portal G1, a investigação da Lava Jato no Rio aponta que Temer é chefe de uma organização criminosa que atua há 40 anos no estado.

O ex-ministro Moreira Franco (Minas e Energia) também foi preso na mesma operação. O ex-ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) também é alvo de mandado de prisão.

Delação

No ano passado, Funaro entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) informações complementares do seu acordo de colaboração premiada. Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte dos R$ 10 milhões repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014.

Com informações do jornal Estado de S. Paulo.