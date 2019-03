Rádio Recife FM comemora 38 anos com show do padre Reginaldo Manzotti

O 38º aniversário da Rádio Recife FM foi comemorado em grande estilo na tarde deste sábado (30), na Praia do Pina, em Recife (PE), durante a sexta edição do “Evangelizar é Preciso”, evento religioso que contou com os shows dos padres Reginaldo Manzotti e João Carlos e diversas outras atrações. Neste ano, o tema do Evangelizar é Preciso foi “As muralhas vão cair”.

Pertencente ao Sistema Verdes Mares, a Rádio Recife tem apoiado o Evangelizar é Preciso desde sua primeira edição. Na festa deste sábado, a equipe da Recife FM comemorou a data junto com seus ouvintes. O padre Reginaldo Manzotti abençoou a rádio e todo o público da emissora que é a grande paixão do recifense.

Após a celebração da missa, o padre Reginaldo Manzotti agradeceu à Recife FM, na pessoa do gerente comercial Marcelo Pitanga, ao arcebispo de Olinda e Recife, dom Antônio Fernando Saburido, à Comunidade Obras de Maria, representada por Gilberto Barbosa, pela realização de mais uma edição de sucesso do "Evangelizar é Preciso Recife". Ainda durante o evento, o arcebispo dom Fernando Saburido confirmou a data da sétima edição do "Evangelizar é Preciso Recife", que acontecerá em 21 de abril de 2020.

Vídeo

Logo em seguida aos agradecimentos, foi exibido no telão um vídeo sobre a Recife FM, onde neste momento o público puxou os parabéns pelos 38 anos da emissora de rádio. O gerente comercial da Recife FM, Marcelo Pitanga, comemorou a parceria que a Recife FM mantém há 10 anos com o padre Reginaldo Manzotti, com a retransmissão do programa “Experiência de Deus”, que vai ao ar de segunda a sábado, das 10h às 11h.

A programação de qualidade da emissora conta com várias faixas de horário de cunho religioso aliada às grandes promoções que a rádio realiza são para Marcelo Pitanga os diferencias que proporcionam o grande sucesso da Recife FM.

Veja imagens da comemoração: