ProfÁgua abre 256 vagas para mestrado em gestão e regulação de recursos hídricos em 13 universidades

O programa ProfÁgua abriu 256 vagas para o mestrado profissional (stricto sensu) em gestão e regulação de recursos hídricos em 13 universidades do País. O curso é oferecido gratuitamente.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio, na página da ProfÁgua, no site da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), que é a instituição coordenadora do mestrado. O curso tem duração de 24 meses, com aulas presenciais e atividades na modalidade de educação a distância (EaD). A taxa é de R$ 70.

As vagas são distribuídas entre as Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade Federal de Roraima (UFRR); Universidade Federal de Brasília (UnB); Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita (Unesp); Universidade Federal de Itajubá (Unifei); Universidade Federal de Rondônia (Unir); e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTPR).

Para se inscrever, os candidatos devem anexar cópia dos seguintes documentos:

- Cópia do diploma de conclusão (frente e verso)

- Cópia da identidade ou CNH

- Cópia CPF

- Cópia do título de eleitor

- Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino)

- Fotografia 3x4 recente e colorida

- Projeto de pesquisa, de acordo com o edital

- Comprovante de pagamento

- Carta de anuência

- Formulário de pontuação de análise curricular, conforme edital

Os temas dos projetos de mestrado devem ter como linhas de pesquisa: ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recurso hídrico; metodologias para implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; planejamento e gestão de recursos hídricos; e segurança hídrica e usos múltiplos da água.

O ProfÁgua é programa apoiado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e realizados pelas 13 universidades participantes, tendo a Unesp como coordenadora. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Vagas por universidades