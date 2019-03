Ministro do Meio Ambiente exonera 21 superintendentes do IBAMA, incluindo o do Ceará

Os superintendentes regionais do Ibama de 21 estados brasileiros foram exonerados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, conforme publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (28). Entre os nomes retirados dos cargos está o de Herbest Pessoa Lobo, que ocupava a posição no Ceará.

Na decisão não foram informados os motivos para a exoneração dos responsáveis pelo Ibama em cada estado. Também não foram informados ainda quem serão os substitutos.

Os superintendentes exonerados são: