Inep evita explicar ausência de Fortaleza em projeto do Enem Digital

Procurada pela reportagem do Diário do Nordeste, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não informou os critérios utilizados para a escolha das 15 capitais de todas as regiões do País para, no próximo ano, participarem de um projeto-piloto de aplicações de provas digitais.

>Enem terá aplicação digital a partir de 2020

Já a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) informou, na tarde desta quarta-feira, que não foi consultada sobre o novo modelo do Enem a ser testado. "Os critérios para escolha das 15 capitais foram estabelecidos pelo Inep. Ainda não houve nenhuma articulação com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) a respeito da aplicação da prova digital no Estado. A Seduc informa ainda que acompanhará o projeto", comentou a Seduc, em nota enviada ao Diário do Nordeste.

No Nordeste, foram escolhidos Recife (PE), João Pessoa (PB) e Salvador (BA). No próximo ano, os inscritos no Enem dessas cidades vão ter a opção de fazer as provas em computador. Também foram selecionadas Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

A previsão do Inep é que a edição de 2026 seja totalmente digital, em todo o País. Questionada pela reportagem sobre em que ano o projeto-piloto incluirá a capital cearense, a assessoria do Inep disse que não dispõe dessa informação.

Veja as mudanças anunciadas pelo Inep

Enem 2020

Modelo digital

- 15 capitais, de todas as regiões do País

- 50 mil provas digitais

- Opcional para os participantes (no ato da inscrição)

- Aplicação em dois domingos (11 e 18 de outubro de 2020)

Duas aplicações em papel

-Enem regular - 1º e 8 de novembro de 2020

- Enem reaplicação para os dois modelos (dezembro de 20200)

Enem 2021

Duas aplicações digitais (datas distintas)

▪ Aprimoramento dos moldes da aplicação-piloto/2020

▪ Opcional para os participantes (no ato da inscrição)

Duas aplicações em papel:

▪ Enem regular

▪ Enem reaplicação para os dois modelos

Enem 2022 a 2025

Aplicação

Até quatro aplicações digitais (datas distintas)

▪ Opcional para os participantes (no ato da inscrição)

Duas aplicações em papel:

▪ Enem regular

▪ Enem reaplicação para os dois modelos

Enem 2026

Aplicação

Enem totalmente digital

▪ Diversas aplicações regulares, distribuídas ao longo do ano

▪ Reaplicação também em modelo digital