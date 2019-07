Enem terá aplicação digital a partir de 2020

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inepe), Alexandre Lopes, anunciou, durante entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (03), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai deixar de ser aplicado em papel a partir de 2026. O projeto-piloto de passar a aplicação para o computador deve começar já no próximo ano.

Pelo menos 50 mil candidatos de 15 capitais devem participar da iniciativa, em 2020, segundo explicou o presidente do Inep. "As primeira aplicações digitais serão opcionais", informou o Ministério da Educação em uma nota distribuída aos jornalistas. A estimativa de custo do projeto-piloto é de R$ 20 milhões.

"Os participantes poderão escolher, no ato de inscrição, pela aplicação piloto no modelo digital ou pela tradicional prova em papel", diz o comunicado, enfatizando que, "em caso de problemas logísticos na aplicação digital, o participante poderá participar da reaplicação".

Com essa nova versão, por meio de computador, o governo federal pretende realizar o exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento. A aplicação permanecerá em dois domingos, nos dias 11 e 18 de outubro, e os resultados serão divulgados de forma conjunta.

Em 2020, o Enem terá três aplicações: a digital, a regular e a reaplicação. Este último caso é voltado para candidatos prejudicados por algum problema logístico ou de infraestrutura durante a realização da prova digital. Eles terão direito à reaplicação, que ocorrerá em papel.

De acordo com o Ministério da Educalção, haverá também uma economia com a impressão de papel e um ganho para o meio ambiente. "Somente em 2019, mais de 10,2 milhões de provas serão impressas para o Enem. Os custos da aplicação superam R$ 500 milhões para os mais de 5 milhões de participantes confirmados na edição", diz a nota.

De 2022 a 2025, o Enem Digital seguirá sendo aprimorado. A previsão do Inep é realizar até quatro aplicações digitais, em datas distintas, com agendamento prévio e ainda opcional para os participantes.

Em 2026, a versão em papel para de ser distribuída e o exame só será em formato digital. A consolidação do modelo digital será marcada por diversas aplicações regulares ao longo do ano, por agendamento, em todo o país, e reaplicação também em modelo digital.

Do ponto de vista técnico, o Enem Digital deve permitir a utilização de novos tipos de questões com vídeos, infográficos e até a lógica dos games. Também será possível aplicar o Enem em mais municípios.

Confira as capitais que receberão a prova em formato digital em 2020:

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Manaus (AM)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Paulo (SP)