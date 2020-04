Colégio Naval da Marinha está com inscrições abertas para processo seletivo até 16 de abril

O processo seletivo do Colégio Naval da Marinha, instituição militar de ensino médio, está com inscrições abertas até o dia 16 de abril. O colégio, com sede no Rio de Janeiro, oferta 143 vagas para estudantes do gênero masculino, entre 15 e 18 anos.

Para participar, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 65. As inscrições e o acesso ao boleto de pagamento estão disponíveis no site da Marinha.

A admissão do estudante divide-se em três etapas eliminatórias: aplicação de provas objetivas das disciplinas de matemática, inglês, português, estudos sociais, ciências e uma redação; eventos complementares como teste de aptidão física (natação e corrida), avaliação psicológica e verificação de documentos; e o período de adaptação, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas das seleções anteriores estão disponíveis no site para consulta e auxílio no estudo dos participantes.

O estudante aprovado vai receber uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.044, alojamento, alimentação, ajuda para comprar uniformes e assistência médica durante os três anos de duração do curso.