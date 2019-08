Cabo cearense da marinha desaparece após entrar no mar de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro

O cearense André Filipe Victor Figueiredo, 28 anos, cabo da Marinha, desapareceu após mergulhar no Lago do Amor, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (11). O cabo serve no Esquadrão VF-1, unidade de aviões de caça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, agentes estão fazendo buscas pelo cabo desde domingo. "Ontem recebemos informações de que um homem havia desaparecido no Lago do Amor e fomos fazer o resgate no local. Quando chegamos, só encontramos a mochila da vítima com documentos de identificação", relatou o sargento Torres.

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo cabo com mergulhadores por volta das 7h30 desta segunda-feira (12) e vai seguir até as 18h. A mochila da vítima encontrada pelos oficiais foi levada para o 132º Distrito Policial de Arraial do Cabo.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Marinha do Brasil para saber informações sobre da ocorrência e aguarda retorno.