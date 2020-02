Aposta da cidade de Eusébio leva mais de R$ 435 mil na Lotofácil

Uma aposta da cidade de Eusébio, no Ceará, acertou as 15 dezenas do concurso 1.929 e ganhou um prêmio de R$ 437.513,87 na Lotofácil, em sorteio realizado na noite desta sexta-feira (14), no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados foram 01-02-03-04-07-08-09-10-11-13-15-19-20-22-25. Outras quatro apostas também foram premiadas nos estados de Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, além de uma feita por meio do Canal Eletrônico.

Na faixa de 14 acertos foram 458 apostas ganhadores com prêmio no valor de R$ 1.469,65, cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado na segunda-feira (17) é de R$ 2,5 milhões.

Como jogar

Você marca entre 15 e 18 números, dentro dos 25 disponíveis. Você pode ganhar se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. A estimativa de prêmio da Lotofácil é, quando não acumulada, em média de R$ 1,5 milhão.

Quer apostar online? Veja como fazer

Quem possuir mais de 18 anos, poderá realizar apostas online no site da Caixa a partir de R$ 30,00 por dia. Basta possuir um cartão de crédito e realizar cadastro com CPF. O site de Loterias da Caixa é o único autorizado a comercializar apostas via internet e funciona 24 horas.

Bolão

A Caixa Econômica permite realizar apostas em grupo, sinalizando no cartão ou solicitando no atendimento à lotérica. Os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00 de duas a, no máximo, 100 cotas.