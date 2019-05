Após queda de avião com Gabriel Diniz, veja como um acidente aéreo é investigado

A assessoria do cantor, lembrado pelo hit "Jenifer", confirmou que Diniz estava dentro do avião que vinha de Feira de Santana, na Bahia. Documentos do cantor, como o passaporte, foram encontrados na região.

"Estamos apurando tudo, a única coisa é que podemos confirmar é que ele estava no voo", diz a assessoria do cantor. "Não temos ainda mais informações".

Toda vez que um avião cai, um protocolo precisa ser seguido para se chegar às causas do acidente. No Brasil, a Aeronáutica é a responsável por investigar todas as ocorrências.

O órgão das Forças Armadas centraliza os trabalhos no Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que precisa tornar público os resultados da investigação.

Quem pode ajudar com informações?

- Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), com licenças e certificados

- Fabricante da aeronave, com dados sobre o avião

- Sindicatos e outras entidades de classe, com informações sobre as empresas aéreas

Qual é o protocolo seguido?

NSCA 3-13 (Norma do Sistema do Comando da Aeronáutica), que consiste em:

1) Cenipa forma uma comissão de investigação

2) Preserva o local e indícios

3) Verifica os danos causados à/pela aeronave

4) Coleta e confirma dados

5) Faz um exame detalhado imediatamente após as ações de resgate

6) Gravadores de voo são enviados o mais rápido possível ao Cenipa

7) Cenipa conclui o relatório final da investigação

8) Autoridade aeronáutica o aprova

9) Cenipa deve torná-lo público em sua página na internet

Segundo o Cenipa, a caixa-preta do avião que caiu com o ministro Teori Zavascki, do STF,em Paraty foi retirada do mar com danos por causa do contato com a água do mar Reprodução

Quem faz o que?

O investigador

- Tem controle e acesso irrestrito à aeronave, aos destroços e a outros materiais, como gravadores de voo

- Deve estabelecer a coordenação com outros órgãos, como polícia, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Anac, Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), entre outros

A autoridade policial

- Deve isolar o local até a liberação pelas autoridades aeronáuticas e pelos agentes da perícia criminal

O operador ou proprietário da aeronave

- Deve prestar todas as informações e documentações solicitadas; se necessário, pode auxiliar na análise de dados

O Cenipa

- Deve fornecer informações relevantes às famílias e sobreviventes

O que acontece quando uma aeronave está desaparecida?

Assim que as buscas acabam, é iniciada uma investigação com os dados conhecidos. Se o avião não for encontrado 12 meses após a ocorrência, a investigação é concluída com os dados existentes

Caixa preta

É o conjunto de gravadores de áudio e de dados embarcados na aeronave e que em caso de acidente podem fornecer informações sobre o voo. Com os gravadores de áudio, pode-se saber, por exemplo, o que o piloto e o copiloto conversaram, o que o piloto disse à tripulação ou aos passageiros e até eventuais ruídos da aeronave que podem ser importantes na investigação de um acidente, como falhas mecânicas. O gravdor de dados registra dados técnicos como altitude, velocidade, pressão, aceleração, posição do avião, entre outros.