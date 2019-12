Após cancelar gravações, Silvio Santos se recupera bem de gripe

O apresentador Silvio Santos, 88 anos, se recupera bem de uma gripe que causou rouquidão e o levou a cancelar gravações de seu programa no SBT.



O patrão passou os últimos dias em casa, o que atraiu a preocupação dos fãs. A assessoria de imprensa do SBT, porém, afirma que ele está recuperado e bem de saúde.



Silvio Santos cancelou as gravações de seu programa logo após a morte de Gugu Liberato, em novembro, e tirou os últimos dias para descansar. Ele enviou uma coroa de flores ao velório do apresentador, mas acabou não comparecendo - contrariando expectativas.



Ainda não há previsão de quando ele voltará ao trabalho.



A ausência de Silvio Santos nos últimos dias levantou uma série de suposições sobre seu estado de saúde nas redes sociais. O próprio apresentador e sua família, porém, estariam tratando com bom humor esses boatos.