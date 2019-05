A maior parte dos recrutadores leva até 29 segundos para avaliar um currículo

Em média, um recrutador demora de 6 a 10 segundos para descartar um currículo para uma entrevista, revela pesquisa realizada pela empresa de recrutamento online Catho. De acordo com levantamento realizado com mais de 400 recrutadores, entre as informações mais observadas e sempre citadas como primordiais no preenchimento do documento, encontram-se experiência profissional, objetivos e dados de contato.

A pesquisa também observou que, em uma primeira avaliação, o profissional que recebe cerca de 100 currículos analisa, em média, 15 com maior critério e cautela. Dos 400 recrutadores entrevistados, a maior parte - o equivalente a 57% - leva até 29 segundos para avaliar os documentos.

Não menos importante do que as informações mais observadas, um currículo também precisa conter aptidões técnicas que são utilizadas para avaliar o candidato sobre suas habilidades e competências profissionais. Tudo isso, precisa ser informado de forma “limpa” e bem organizada.

Os recrutadores ainda apontaram as informações que não podem faltar na construção de um currículo: experiência profissional (80%), formações e/ou cursos complementares (60%), cargo e/ou área pretendida (60%), objetivo profissional (50%) e conhecimento em outros idiomas (24%).