Zebra rara com bolinhas no lugar de listras é fotografada no Quênia

Um filhote de zebra que nasceu com bolinhas em vez de listras pelo corpo foi fotografado na Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, na semana passada. Publicadas nas redes sociais, as imagens estão fazendo um grande sucesso na internet.

Antony Tira, fotógrafo e guia do local, foi um dos primeiros a ver a zebra rara. "No começo, pensei que era uma zebra que havia sido capturada e pintada ou marcada para fins de migração. Fiquei confuso quando a vi pela primeira vez ", disse ele ao jornal Daily Nation.

O caso raro tem chamado a atenção de turistas em todo o mundo Reprodução

Tira contou que, examinando mais perto, percebeu que estava diante de uma zebra com algum tipo de distúrbio de melanina. Segundo ele, o animal tinha quase uma semana de idade, parecia fraco e era muito diferente dos demais. Além de não ter listras, ele ficava o tempo todo perto de uma zebra adulta, provavelmente a sua mãe.

Segundo Parmale Lemein, especialista em vida selvagem do Matira Camp, nunca houve nenhum caso registrado na reserva de uma zebra tão rara.

Ele disse, no entanto, que animais com condição semelhante já vistos em outros parques da África não sobrevivem por mais de seis meses após o nascimento.

A zebra de bolinhas ganhou o nome de Tira em homenagem a Antony e seu irmão Jonathan Tira, que foram os primeiros a encontrá-la.