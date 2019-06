Trump diz que cancelou ataque contra o Irã 10 minutos antes da hora prevista

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira que não estava com pressa de dar uma resposta militar ao Irã, explicando que cancelou no último minuto os ataques planejados para quinta-feira e que teriam deixado várias vítimas.

Em uma série de tuítes, Trump disse que cancelou os ataques, planejados contra três locais, 10 minutos antes do horário previsto, depois de ser informado que deixariam cerca de "150 mortos", e depois de considerar que constituiria uma resposta "desproporcional" ao ataque contra um drone americano por parte de Teerã.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....