Terremoto nas Filipinas mata criança e fere dezenas

A grande ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, foi abalada por um forte terremoto que matou uma criança e deixou várias dezenas de feridos neste domingo (15) em uma área já atingida por abalos sísmicos mortais no mês de outubro.

Uma criança morreu no desabamento de um prédio, segundo informaram fontes policiais, e pelo menos 24 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos.

A polícia anunciou que as buscas por sobreviventes continuam, em particular num prédio muito danificado que abriga um mercado não muito longe do epicentro do terremoto, localizado 90 km ao sul de Davao, principal cidade da ilha.

Este terremoto foi medido em 6,8 de magnitude pelo Instituto Americano de Geofísica (USGS).

Como medida de precaução, os pacientes foram evacuados dos hospitais, enquanto multidões ansiosas estavam reunidas do lado de fora de suas casas. Fortes tremores secundários foram sentidos após o primeiro tremor.

"Não podemos mais entrar em nossos escritórios porque as paredes estão rachadas e as escadas desabaram", disse à AFP a porta-voz da polícia local, Lea Orbuda. "Não há mais eletricidade ou água corrente", explicou.

O próprio presidente filipino, Rodrigo Duterte, sentiu o terremoto, mas não ficou ferido, anunciou seu porta-voz, Salvador Panelo.

Davao é o reduto do chefe de Estado, de onde foi prefeito por 22 anos, não consecutivamente, desde o final dos anos 1980.

"A primeira-dama disse que o carro em que estavam foi sacudido", disse Panelo. "Eles não ficaram feridos".

O USGS afirmou que não há risco de um tsunami.

As Filipinas estão no "anel de fogo" do Pacífico, onde a colisão de placas tectônicas causa terremotos frequentes e atividade vulcânica significativa.

Três terremotos de magnitude acima de 6,0 atingiram a ilha de Mindanao em poucas semanas em outubro, matando várias dezenas e danificando muitos edifícios, escolas e casas.