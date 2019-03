Maduro acusa Guaidó de complô para assassiná-lo

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou neste sábado o líder da oposição Juan Guaidó e seu partido político de um complô fracassado para assassiná-lo e advertiu que não perderá o pulso para fazer justiça.

"O fantoche diabólico acabou de desmantelar um plano, que ele pessoalmente dirigiu, para me matar", disse Maduro diante de milhares de chavistas que marcharam para o palácio do governo em Caracas, referindo-se a Guaidó, chefe do Parlamento reconhecido por mais de 50 países como presidente interino da nação do petróleo.

Maduro disse que o partido de Guaidó, Voluntad Popular, "maneja milhões de dólares" nesta conspiração.

Maduro descreveu como "grupo terrorista" o partido, fundado pelo líder da oposição em prisão domiciliar, Leopoldo López. "Não vamos perder o pulso para que esses criminosos sejam presos um a um", advertiu.

Maduro assegurou que os fundos venezuelanos bloqueados por Washington e entregues ao líder parlamentar para financiar o complô, que, segundo o ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, incluiu "assassinatos seletivos" e "sabotagem" aos serviços público.

Mais cedo, Rodriguez, disse em comunicado televisionado que "informações de inteligência" revelaram que "assassinos contratados" recrutados em El Salvador, Guatemala e Honduras foram enviados para a vizinha Colômbia para entrar na Venezuela.

Rodriguez acusou Roberto Marrero, chefe de gabinete de Guaidó, de atuar como "grande organizador" da suposta operação, que teria como objetivos - entre outros - executar "assassinatos seletivos" e "sabotagem" de serviços públicos.

O funcionário divulgou capturas de tela de supostas conversas via WhatsApp entre Marrero e Guaidó em que ele teria coordenado o uso de 1 bilhão de dólares, vindo de fundos bloqueados por sanções, para financiar grupos irregulares com o apoio do governo do presidente colombiano Ivan Duque.

Lendo um fragmento desses supostos contatos, Rodriguez disse que Marrero se comunicou com Guaidó depois de se comprometer entregar "entre 500 e 700 mil dólares por dia" a "assassinos".

"Sr. Marrero disse ao senhor Guaidó: 'Pergunte a Duke', assumimos que se refere a Iván Duque (...), 'uma ONG para canalizar os fundos'".

O ministro denunciou que as contas do Banesco Panamá e do Bank of America seriam usadas para esse fim.

Ao reafirmar a denúncia de Rodríguez, Maduro anunciou que um chefe paramilitar colombiano foi capturado na Venezuela, sem identificá-lo.

Não vão nos intimidar

Guaidó pede à comunidade internacional que mantenha a pressão contra o governo de Maduro com sanções internacionais, que, segundo Rodriguez levou ao bloqueio de cerca de 30 bilhões de dólares.

Neste sábado, ele disse que não será intimidado, referindo-se à detenção de Marrero.

"Estamos na rua e eles não vão nos intimidar", disse durante uma manifestação em Barcelona (estado de Anzoátegui, nordeste).

No auge de sua popularidade e com amplo apoio internacional, Guaidó não conseguiu quebrar o ele de lealdade dos militares a Maduro.

No que ele chamou de "Operação Liberdade", o líder da oposição percorre o país para preparar uma mobilização nacional em direção ao palácio presidencial de Miraflores, em data a ser definida.