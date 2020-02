Lendário ator de Hollywood Kirk Douglas morre aos 103 anos

A lenda de Hollywood Kirk Douglas morreu, nesta quarta-feira (5), aos 103 anos, informou seu filho, o também ator Michael Douglas.

"É com enorme tristeza que meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos de idade", escreveu o ator em sua página no Facebook.

"Para o mundo, ele era uma lenda, um ator da era dourada do cinema, que viveu bem seus anos de ouro, um humanitário cujo comprometimento com a justiça e as causas nas quais acreditava marcava uma pauta à qual todos nós devíamos aspirar. Mas para mim e meus irmãos, Joel e Peter, era simplesmente papai".

O ator ficou famoso no mundo inteiro estrelando o clássico Spartucus e atuou em mais de 80 filmes. Em 2004, o astro se viu forçado a uma aposentadoria por problemas de fala provocados por um derrame cerebral.

Indicado três vezes ao Oscar (O Invencível, de 1949, Assim Estava Escrito, de 1952, e Sede de Viver, de 1956, ele levou a estatueta na terceira indicação). Em 1996, ainda foi laureado com um Oscar honorário pelo conjunto da obra.

Em dezembro do ano passado, Kirk Douglas completou 103 anos e recebeu uma homenagem do filho.

Michael Douglas e Kirk Douglas no aniversário de 103 anos, comemorado em dezembro de 2019 Foto: Reprodução

"Feliz aniversário, pai! Você é uma lenda viva e toda a sua família te manda o amor de seus corações!", escreveu, ao lado das hashtags "Kirk Douglas" e "103 [anos]".

Michael ainda citou o pai ao comemorar sua indicação ao Globo de Ouro em 2020). "Nove de dezembro de 2019, que grande dia! Obrigado à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood pela indicação ao Globo de Ouro e por fazer meu pai orgulhoso em seu 103º aniversário!", escreveu.