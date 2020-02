Itália registra primeiro morto pelo novo coronavírus

Um italiano de 78 anos que teve exame positivo para o novo coronavírus faleceu, anunciou nesta sexta-feira (21) o ministro da Saúde italiano, no que constitui a primeira morte por pneumonia viral na Itália.

O homem estava internado há dez dias no Vêneto, no norte da Itália, com uma doença não relacionada com o coronavírus, informou o ministro, Roberto Speranza. O anúncio ocorre após o fechamento de todos os espaços públicos e o cancelamento dos eventos esportivos e religiosos na Lombardia, outra região do norte da Itália, devido à multiplicação dos casos de contágio.

Autoridades de cerca de dez locais no norte da Itália também emitiram ordens nesta sexta-feira para o fechamento de todos os locais públicos, entre eles escolas, bares, escritórios e centros esportivos, como forma de deter a propagação do novo coronavírus.

A decisão de fechar os espaços públicos foi tomada pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza, e as autoridades da Região da Lombardia durante uma reunião de crise com as autoridades locais após detectar 14 casos de contágio, entre eles em cinco médicos.

Todos os eventos esportivos foram suspensos, enquanto os habitantes foram alertados a não saírem de suas casas durante ao menos os próximos cinco dias.

A medida de precaução afeta cerca de 50 mil habitantes dessa região. O primeiro caso registrado foi em Codogno e se trata de um italiano de 38 anos, que se encontra internado tratamento intensivo por se tratar de um caso grave.

O paciente foi infectado por outro italiano, que esteve na China há várias semanas. A esposa do paciente em estado grave e um colega de uma prática esportiva estão entre os casos confirmados.

Os 60 funcionários da sede da multinacional Unilever em Casalpusterlengo, na mesma região, também foram submetidos a análises. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu à comunidade internacional para "combater fortemente" esse vírus, que já contagiou mais de 75 mil pessoas na China e 1.100 em outras partes do mundo.