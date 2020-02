Itália cancela carnaval de Veneza para evitar disseminação do coronavírus

As autoridades da Itália cancelaram neste domingo (23) o tradicional Carnaval de Veneza, que começou no dia 8 de fevereiro e terminaria no próximo dia 25, em uma tentativa de impedir a propagação do coronavírus, após o número de pessoas infectadas no país subir para 133, ante 25 contabilizadas no sábado (22).

Segundo as autoridades, três pessoas em Veneza estão infectadas com o vírus COVID-19 e internadas em estado crítico, quase todas agrupadas no norte no país, inclusive no região nordeste do Veneto, que inclui Veneza.

Uma terceira pessoa contaminada pelo coronavírus, que já era diagnosticada com câncer, morreu neste domingo em Crema, no norte da Itália, segundo Giullio Gallera, secretário de Sáude na região da Lombardia.

"Trata-se de uma senhora idosa, que estava internada em estado grave no setor de oncologia e que tinha sido contaminada com o coronovírus", explicou Gallero durante uma coletiva de imprensa.

Alerta máximo

Na Itália, primeiro país da Europa a estabelecer uma quarentena, quase 52.000 pessoas estão em zonas de confinamento nas regiões da Lombardia e de Veneto.

Países vizinhos da Itália, como França, Suíça e Áustria acompanham com atenção a situação. O ministro francês da Saúde, Olivier Veran, considera muito prováveis novos casos em seu território.

Como na Itália, o Irã, com oito mortos - país com mais vítimas fatais fora da China - e 43 infectados, adotou medidas drásticas para lutar contra a epidemia, incluindo o fechamento de centros de ensino em 14 províncias.

As autoridades de Teerã anunciaram que a capital, de 8 milhões de habitantes, será colocada em quarentena em caso de aumento dos casos.