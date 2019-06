Irã diz que ultrapassará limite para urânio enriquecido em 10 dias

O governo do Irã informou nesta segunda-feira (17) que vai ultrapassar limites previamente estabelecidos para a estocagem de urânio enriquecido em 10 dias, prejudicando esforços da União Europeia de salvar o acordo nuclear internacional à medida que crescem tensões militares no Oriente Médio.

O Irã vai superar o limite especificado no acordo para seus estoques de urânio enriquecido até o próximo dia 27 e ampliará ainda mais sua produção de urânio enriquecido no começo de julho segundo Behrouz Kamalvandi, porta-voz da agência atômica iraniana. Kamalvandi disse que Teerã poderá reverter a decisão se países europeus retomarem o comércio com o Irã, reduzindo o impacto de sanções dos Estados Unidos impostas ao regime iraniano.

O Irã havia dado à UE prazo até 7 de julho para mostrar que poderia ajudar a economia iraniana a reduzir os efeitos das sanções americanas.

O anúncio do governo iraniano vem dias depois de dois navios petroleiros sofrerem ataques no Golfo de Omã, na última quinta-feira (13). EUA e Arábia Saudita acusam o Irã de estar por trás dos ataques, alegação que foi refutada por Teerã.

Em reunião de ministros de Relações Exteriores da UE, diplomatas pediram uma investigação internacional sobre o ataque da semana passada no Golfo de Omã. Na ocasião, eles alertaram que a eventual conclusão de que o Irã é culpado complicaria esforços para conter tensões regionais.