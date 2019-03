Democratas abrem investigação sobre Trump e pedem documentos de seus filhos e genro

Uma poderosa comissão parlamentar liderada pelos democratas lançou, nesta segunda-feira (4), uma extensa investigação sobre Donald Trump, na qual pediu documentos a 80 personalidades e organizações, incluindo dois filhos do presidente, Eric e Donald Jr., e seu genro Jared Kushner.

O Comitê Judiciário da Câmara de Representantes está investigando suspeitas de "obstrução da justiça, corrupção e outros abusos de poder pelo presidente Trump, seus associados e membros de sua administração", informou a comissão em um comunicado.

A comissão entrou em contato com 81 indivíduos e organizações, entre eles Allen Weisselberg, diretor financeiro da Trump Organization, com o advogado pessoal do presidente Jay Sekulow, ex-funcionários da Casa Branca como Steve Bannon, Sean Spicer e Hope Hicks, bem como o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.